- Servicoiul Roman de Informatii precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca toate datele si informatiile detinute de serviciu au fost transmise operativ structurilor Ministerul Afacerilo Interne inclusiv Directiei Generale Management Operational in cadrul careia SRI are desemnat un reprezentant.

- Directorul SRI Eduard Hellvig a avut, sambata, o discutie telefonica cu premierul Viorica Dancila, in cadrul careia i-a transmis ca toate datele si informatiile detinute de Serviciu au fost transmise operativ structurilor MAI, inclusiv Directiei Generale Management Operational, anunta SRI.

- Prim-ministrul Viorica Dancila si-a actualizat declaratia de avere, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Guvernului si citate de Agerpres.Premierul, potrivit declaratiei de avere reactualizata in data de 11 iunie 2018, detine in coproprietate cu sotul sau, Cristinel Dancila, doua terenuri…

- Plangerea penala depusa de liderul PNL Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim este in lucuru, fiind asteptate informatiile solicitate de la SRI, avand in vedere ca plangerea face referire la inalta tradare, a declarat…

- Parlamentarii USR i-a indemnat pe romani sa-si ia o zi de libera pentru a protesta miercuri in Parcul Izvor, in timp ce in Parlament va fi dezbatuta si votata motiunea de cenzura impotriva guvernului condus de Viorica Dancila.

- ”Datele INS publicate la inceputul saptamanii arata ca masurile pe care le-am luat si pe care vom continua sa le luam au fost cele bune si si-au atins scopul: mai multi bani in buzunarele cetatenilor. Sa ne uitam un pic la cifre: castigul salarial mediu net a crescut in aprilie 2018 cu 14,7% fata…

- Liviu Dragnea a cerut, duminica seara, sa intervina la Antena 3, telefonic, la emisiunea lui Mihai Gadea, ”Sinteza zilei”! Dragnea a vrut sa faca precizari despre cei 3 consultanți israelieni pe care PSD i-a avut la alegerile locale și parlamentare. In denunțul pe care Ludovic Orban l-a depus la…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, care efectueaza o vizita la Vatican, a avut o convorbire telefonica cu episcopul ortodox român al Italiei, Siluan, aflat la Paris pentru a participa la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale si Meridionale.