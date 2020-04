SRI: Circula un virus care acceseaza aplicatiile de Internet banking. Atentie la mesaje de tipul "Detalii secrete despre COVID-19"

Serviciul Roman de Informatii (SRI) avertizeaza ca exista un atac informatic care instaleaza un virus in contextul accesarii informatiilor despre coronavirus. Virusul preia accesul la aplicatiile de Internet banking si circula sub forma unor mesaje de tipul "Detalii secrete despre COVID-19".



"In contextul asociat pandemiei de SARS-CoV-2 a fost identificata o campanie de distribuire de malware care vizeaza furtul de credentiale bancare de pe terminalele mobile ale utilizatorilor", se arata intr-un comunicat al Serviciului Roman de Informatii.







SRI mai arata ca mesajul…