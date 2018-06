Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti l-a declarat ca indezirabil pentru Romania pe un cetatean tunisian, pentru o perioada de 15 ani, pentru propaganda terorista, anunta Serviciul Roman de Informatii (SRI).

- La sesizarea Serviciului Roman de Informații, prin sentința nr. 2903/2018 din 20.06.2018, Curtea de Apel București a dispus declararea ca persoana indezirabila pentru Romania a cetateanului tunisian BHA, pentru o perioada de 15 ani. BHA a venit in Romania in calitate de student in anul 2015, dupa ce…

