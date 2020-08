SRI cere anularea diplomelor de doctorat, plagiate

Stiri pe aceeasi tema

- Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" a SRI a solicitat in instanta anularea diplomelor de doctor in cazul mai multor generali in rezerva, dar si in cazul lucrarilor care il au ca si coordonator de doctorate pe Gabriel Oprea.

- ​Victor Vevera, noul director general, numit fara concurs, de catre PNL la conducerea ICI, institutul de cercetare care gestioneaza domeniile de internet .ro, a pierdut marți, în prima instanța, procesul în care contesta decizia Comisiei de Etica a Academiei Naționale de Informații „Mihai…

- Secretarul general al Guvernului a numit un personaj controversat in funcția de director la ICI, institutie care gestioneaza domeniile de internet. Victor Vevera, fost ofițer al DGIPI, este acuzat ca și-a plagiat lucrarea de doctorat “‘Intelligence-ul și documentarea deciziei politice” coordonata de…

- Marul Discordiei este un teren de 324 mp, situat in Mamaia. SRI cere anularea HCL 563 2000. Curtea de Apel va pronunta decizia definitiva. Procesul se reia pe 1 iulie.De aproximativ sapte ani, Serviciul Roman de Informatii incearca sa obtina definitiv in instanta anularea unei hotarari a Consiliului…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca cine îl acuza ca ar fi securist "ar trebui sa se informeze foarte bine", el spunând ca tatal sau a fost pilot, iar copiii de piloti, de militari, de ofiteri nu puteau fi securisti sau informatori."Faptul ca sunt acuze ca eu am…

- "Faptul ca sunt acuze ca eu am blaturi cu presedintele Iohannis... Nu cred ca presedintele Iohannis a facut vreodata vreun atac mai virulent asupra unui lider politic, nici cred ca asupra lui Liviu Dragnea, acea acuza rusinoasa si mincinoasa ca eu as fi vandut Ardealul. (...) Cea cu securistii este…

- 'Baieții sistemului', dupa ce trec pe la Academia de Informații a SRI, sunt imediat integrați in aparatul de stat și numiți in funcții cheie de conducere in companii de interes atent selectate.Venirea lor in prim-plan s-a facut imediat dupa instalarea Guvernului Orban la conducerea Romaniei.…