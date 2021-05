SRI și Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza populația asupra unui nou tip de inșelatorie prin intermediul mesajelor SMS primite pe telefon. Cei care primesc astfel de mesaje sunt invitați sa acceseze un link pentru a urmari statusul unei comenzi prin curier, insa in felul acesta instaleaza o aplicație care […] The post SRI avertizeaza: Nu accesați linkul „Pachetul dvs. Este pe drum, urmați-l aici” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .