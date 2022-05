SRI are un gay la vârful DNA! Inca este greu de crezut cum de a fost posibil ca nemernicia sistemului ticaloșit sa fie dusa pe niște adevarate culmi staliniste. In care funcția, averea sau ”gura sloboda” te transformau automat in ”ținte vii” pentru niște procurori care ajunsesera sa se excite periculos de grețos, doar la ”decapari” sau ”paradit destine”. Sau chiar la […] The post SRI are un gay la varful DNA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

