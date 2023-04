Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii angajeaza administrator infrastructuri de comunicatii network engineer . Cerintele postului: bull; absolvent de studii superioare in domenii tehnice, preferabil profil tehnic in stiinte exacte matematica, informatica , stiinte ingineresti calculatoare si tehnologia informatiei,…

- Serviciul Roman de Informatii angajeaza inginer electronist Potrivit datelor oficiale, cerintele postului sunt urmatoarele:bull; absolvent de studii superioare in domenii tehnice, preferabil automatica electronica telecomunicatiibull; competente cunostinte generale despre:cunostinte teoretice solide…

- Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de sef serviciu la Serviciul Surse Umane de Informatii si Investigatii din cadrul Directiei Operatiuni Speciale, prevazuta la pozitia 575 din statul de organizare al unitatii, cu recrutare din sursa interna.…

- Specialiștii romani au deja in atenție provocari din domeniul securitații care „vor fi perceptibile in anii urmatori”, a anunțat directorul SRI, Eduard Hellvig. „Ne concentram nu doar asupra prezentului, ci și asupra detectarii provocarilor care abia se contureaza in planul securitații și care vor fi…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) face angajari. Se cauta ofițeri specialiști IT&C, vorbitori de limbi straine și luptatori antitero. Candidații interesați trebuie sa indeplineasca anumite condiții. De asemenea, doritorii trebuie sa promoveze toate etapele specifice de selecție.Toate posturile vor…

- Serviciul Roman de Informații cauta cadre in randul tinerilor din Gorj. In acest sens, s-a apelat la Inspectoratul Școlar Județean pentru promovarea ofertei educaționale in unitațile de invațamant din Gorj. Oferta publica de școlarizare a Serviciului Roman de Informații vizeaza studii universitare de…

