SRI a descins la studenți! Pe cine caută? Vezi dacă te potrivești profilului! SRI se alatura unei campanii de recrutare a studenților. La finalizarea studiilor aceștia sunt invitați sa vina in echipa lor. Mai mulți studenți au primit pliante despre cariere in Serviciul Roman de Informații (SRI) pe culoarul principal al Facultații de Litere. Acestea au fost furnizate de un tanar care statea la un stand cu oferte de locuri de munca și burse de studii, in holul de marmura al Universitații București. Standul SRI este parte a unui eveniment mai amplu “Career Fest”, care se ține pana miercuri, 22 martie. Aici sunt prezentate oferte de angajare sau de studii, dar și burse de specializare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației propune, printr-un proiect de hotarare de Guvern publicat in transparența decizionala, declasificarea documentelor emise inainte de 2002. Aceste documente au fost emise fie de catre Ministerul Educației, fie de instituțiile și structurile aflate in subordinea sau in coordonarea…

- Admitere la Academia SRI 2023: Specializarea ”Psihologie-Informații” dispare și va fi inlocuita cu ”Operatiuni de Intelligence” Noutați pentru admiterea la Academia Naționala de Informații ”Mihai Viteazul” București. Dispare specializarea ”Psihologie-Informații”, care va fi inlocuita cu ”Operatiuni…

- Admitere la Academia SRI 2023: Specializarea „Psihologie” și e inlocuita din toamna cu licența in „Operațiuni de intelligence” Admitere la Academia SRI 2023: Specializarea „Psihologie” și e inlocuita din toamna cu licența in „Operațiuni de intelligence” Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul”,…

- Admitere la Academia SRI: apare o noua specializare, din anul universitar 2023-2024. Detalii pentru candidați Noutați pentru admiterea la Academia Naționala de Informații ”Mihai Viteazul” București. Dispare specializarea ”Psihologie-Informații”, care va fi inlocuita cu ”Operatiuni de Intelligence”.…

- Serviciul Roman de Informații a anunțat ca pentru anul universitar 2023 – 2024 in oferta sa de școlarizare se afla și studii universitare de licenta organizate de institutii civile de invatamant superior. Printre universitațile unde SRI are locuri alocate este și Universitatea Politehnica din Timișoara.…

- Profesorul Adrian Ivan, coordonatorul tezei de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, și rectorul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” a SRI, nu va mai coordona, in urmatorii doi ani, lucrari de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a declarat instituția de invațamant…

- Adrian Ivan, coordonatorul tezei de doctorat a ministrului Lucian Bode și rector al Academiei Naționale de Informații “Mihai Viteazul” a SRI, nu va mai coordona in urmatorii 2 ani lucrari de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a anunțat instituția de invațamant superior intr-un raspuns…

- Daca ești un jucator pasionat al pariurilor sportive sau pur și simplu iți plac anumite sporturi și ai observat ca pronosticurile tale s-au adeverit de foarte multe ori, ai gasit articolul potrivit care sa iți confirme sau sa te informeze cu privire la aceasta activitate palpitanta, ce iți poate aduce…