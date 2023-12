SRI a dat greş! Nu l-a prins pe Moş Crăciun! Serviciul Roman de Informatii (SRI) a surprins si anul acesta de Craciun cu mesajul postat pe pagina de Facebook a institutiei, care a fost gustat de 4.763 de internauti. “Pana si noua ne scapa” a fost mesajul SRI postat pe Craciun, acesta fiind insoțit de o fotografie haioasa reprezentand costumatia lui Mos Craciun abandonata pe un pod. Nu este pentru prima oara cand SRI posteaza cu ocazia sarbatorilor diverse mesaje amuzante. De exemplu, anul trecut, pe pagina sa de Facebook, SRI a postat o fotografie cu capul si labuta unei pisicute negre, ascunsa dupa un zid, iar mesajul care a insosit fotografia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

