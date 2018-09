Traian Basescu a sesizat, in trecut, Comisia de Control SRI pentru un protocol incheiat intre Serviciu și DNA, in care ofițerii SRI puteau face anchete. Claudiu Manda a spus ca a vorbit cu Eduard Hellvig despre nota respectiva, dupa ce ceruse lamuriri de la DNA, fara ca Direcția sa raspunda. SRI a confirmat ceea ce se banuia: ofițerii sai au facut anchete penale in mai multe dosare. ”Am avut o nota secreta de la Traian Basescu. In acea nota interna se facea referire la un plan de colaborare intre SRI si DNA. Am solicitat sa ne parvina nota cu numarul si planul de cooperare. Pana la momentul de…