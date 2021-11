Squirrel Teeth Trend sau dinții de veveriță la femei, o nouă provocare pe Tik Tok, la care s-au înscris deja mii de oameni GALERIE FOTO In cazul in care nu știați cum sa aveți un look ieșit din comun de Revelion, pe Tik Tok a aparut o provocare la care au dat deja accept mii de femei – Squirrel Teeth Trend sau dinții de veverița. Radem sau nu, dinții de veverița la femei au devenit deja un trend și sunt laudați chiar și de vedete foarte mari. Pe Tik Tok a aparut, recent, o provocare adresata femeilor – sa fie deosebite de Revelion și sa intampine anul 2022 cu un nou look, ieșit din comun – Squirrel Teeth Trend sau dinții de veverița. Provocarea a fost acceptata, deja, de mii de femei, dar și de copii, din lumea intreaga. Multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

