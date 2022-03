Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a lansat un nou apel catre ruși, cerandu-le sa iasa in strada pentru a manifesta cu adevarat impotriva razboiului din Ucraina, cu riscul de a ajunge in inchisoare. Apelul vine intr-un moment in care autoritațile ruse aresteaza protestatari și inchid gura presei independente…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a declarat luni ca va propune demiterea ministrului Apararii, Stefan Ianev, dupa reticența lui Ianev de a descrie invazia rusa a Ucrainei ca fiind „un razboi”, potrivit Reuters. Petkov a spus ca guvernul de coaliție de centru va avea o întâlnire…

- La 22 februarie, Forțele Armate ruse au trecut granița și au intrat pe teritoriul regiunilor estice ale Ucrainei, transmite sinteza.org. Pe 24 februarie, primele bombardamente asupra orașelor ucrainene au fost efectuate noaptea. O mare varietate de oameni din Rusia și-au exprimat public…

- Gruparea Anonymous declara „razboi cibernetic” Rusiei, dupa ce a invadat joi, 24 februarie, Ucraina. Hackerii au anunțat ca au pus stapanire pe Russia Today, canalul de știri deținut de stat. „Colectivul Anonim poarta oficial un razboi cibernetic impotriva guvernului rus”, se arata intr-o postare pe…

- Recunoașterea celor doua regiuni separatiste ucrainene ar putea avea efecte profunde. Granițele revendicate de Donețk și Luhansk se extind dincolo de teritoriile pe care separatiștii le controleaza acum, iar asta ar putea duce la un razboi cu Kievul, in care Rusia s-ar putea implica in mod direct, scriu…

- Rusia a eliberat in procedura rapida 720000 de pașapoarte separatiștilor din estul Ucrainei. Rușii incearca astfel sa-și extinda controlul asupra autoproclamatelor republici Donetsk și Luhansk, anunța Euronews. Ivan Malyuta, un rezident din Donetsk, un oraș din estul Ucrainei controlat de separatiști,…

- Rusia repeta, in alte doua regiuni din Ucraina, scenariul dupa care a anexat peninsula Crimeea. Acum, provinciile care ar urma sa fie anexate de Rusia sunt Donețk și Lugansk. Aceste doua regiuni din Ucraina sunt, practic, de ani de zile, zona de razboi. Aici se confrunta forțele guvernului de la Kiev…

- sursa foto: Facebook/ US Army Un sondaj de opinie Inscop din ianuarie arata ca increderea romanilor in NATO, UE, SUA și statele europene a crescut masiv pe fondul amenințarii Rusiei la adresa Ucrainei, dar și dupa raspunsul unitar al occidentului fața de Kremlin, transmite G4Media . Sondajul arata ca…