Sputnik V ar produce mai mulți anticorpi împotriva Omicron decât Pfizer (studiu) Un studiu preliminar de mica amploare, realizat in laborator, a aratat ca nivelurile de anticorpi neutralizanti dezvoltati impotriva variantei Omicron de persoanele vaccinate cu serul anti-COVID-19 rusesc Sputnik V nu scad la fel de mult ca nivelurile similare care sunt induse de vaccinul Pfizer-BioNTech, informeaza Reuters. Acest studiu ruso-italian, finantat de Fondul rus de investitii directe, care comercializeaza vaccinul Sputnik V in strainatate, a comparat esantioane de plasma prelevate de la persoane vaccinate cu diverse seruri anti-COVID-19. Studiul a fost realizat de cercetatori… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

