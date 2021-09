Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Apararii a publicat, in noapte de luni spre marti, o fotografie cu generalul-maior Chris Donahue, comandat al diviziei aeriene 82, in timp ce se imbarca intr-un avion C-17 pentru a pleca din Kabul, el fiind ultimul soldat american care a parasit tara. „In ultimul avion care…

- Fostul ministru al Apararii, Alexandru Pinzari, a fost eliberat din penitenciar și plasat in arest la domiciliu. Decizia a fost luata de magistrați cu puțin timp in urma, transmite știri.md Alexandru Pinzari a fost reținut pe data de 30 iulie in dosarul ce vizeaza activitatea angajaților fostei…

- Natalia Gavrilița a prezentat marți lista candidaților la funcțiile de miniștri in cabinetul sau. Printre ei este și Anatolie Nosatii, care este propus pentru fotoliu de ministru al Apararii.

- Fostul ministru al Apararii din Republica Moldova Alexandru Pînzari a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de infracțiuni comise în perioada în care era șef al Inspectoratului General al Poliției, scrie Ziarul de Garda. Pînzari se declara nevinovat și spune…

- Președintele PSD Arad (vicepreședinte al Comisiei de Aparare din Camera Deputaților) este subiectul unei investigații jurnalistice care arata ca Mihai Fifor ar fi primit o suma impresionanta pentru numirea șefului Jandarmeriei Romane. Daca cele relatate de jurnalistul George Harabagiu se confirm, acuzațiile…

- CHIȘINAU, 13 iul - Sputnik. Președintele PAS Igor Grosu a fost intrebat in cadrul emisiunii daca se ia in calcul posibilitatea investirii lui in funcția de prim-ministru. Liderul formațiunii a oferit insa un raspuns evaziv. © Sputnik / Rodion ProcaCine ar putea deveni președinte al Parlamentului…

- Absolventii din acest an ai Academiei Militare a Fortelor Armate „Alexandru cel Bun” (AMFA) au primit astazi diplomele de licenta de la presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandant Suprem al Fortelor Armate. Totodata, ministrul Apararii in exercitiu Victor Gaiciuc le-a inmanat celor trei absolventi…