- Unul dintre pasagerii dati disparuti pe feribotul italian la bordul caruia s-a declansat un incendiu in largul insulei grecesti Corfu a fost gasit in viata si evacuat de pe nava, a anuntat duminica Garda de coasta, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul de Externe anunta ca printre pasagerii si membrii echipajului salvati de pe feribotul care a luat foc de dimineata in apropierea insulei elene Corfu se afla si 29 de cetateni romani. Ambasada Romaniei la Atena a solicitat autoritatilor elene, in regim de urgenta, informatii suplimentare cu…

- Pe feribotul care a luat foc in Marea Mediterana de aflau și romani. Unul dintre aceștia a dat cateva declarații. El a spus ca intervenția de salvare a fost foarte rapida, ca este in siguranța și ca Ambasada Romaniei le-a oferit romanilor tot sprijinul necesar. Bogdan Topan a povestit, potrivit Digi24,…

- Un incendiu – din motive inca necunoscute – a izbucnit vineri dimineața la bordul navei de croaziera „Euroferry Olympia” sub pavilion italian, in largul coastelor de nord ale insulei elene Corfu, intre Grecia și Albania, in Marea Ionica. La bord se aflau 239 pasageri plus 51 membri ai echipajului și…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, potrivit informatiilor comunicate pana la acest moment de catre autoritatile grecesti, printre pasagerii si personalul navigant salvat de pe feribotul care a luat foc vineri dimineata in apropierea insulei Corfu se afla si 29 de cetateni romani. Ministerul…

