Stiri pe aceeasi tema

- Fapte și legi porcești: Daca un țaran crește 5 porci in gospodarie, maximum admis de noua lege, trebuie sa-i manance pe toți pentru ca tot noua lege interzice comercializarea porcilor din micile gospodarii. Probabil, parlamentarii ne vor la fel de grași ca domniile lor plinuțe! Nu pe toți, doar pe cei…

- Vanzarea porcilor crescuți in gospodarii, INTERZISA. Restricții și la transport. Noile norme ANSVSA la Legea Porcului Vanzarea porcilor crescuți in gospodarii va fi interzisa și vor exista restricții și la transportul animalelor. Noile norme ANSVSA au fost emise cu puține saptamani inainte de Craciun.…

- Guvernul a mai nascocit una: „Legea porcului”! Este inca o lovitura aplicata taranului roman, care isi creste carnea bio, in gospodaria lui. De exemplu, fermierul nu mai are voie sa-si vanda porcul din cotet. Nici carnea n-o mai poti comercializa Normele privind aplicarea Legii porcului interzic in…

- O noua lege agita atat cetatenii de rand cat si crescatorii de porci. Asa numita Lege a Porcului vine tocmai in apropierea Craciunului, cand, conform traditiei, cine are porc in gospodarie il sacrifice pentru consum. Dupa cum stiti, in vara eram anuntati ca: Guvernul vrea sa interzica gospodariilor…

- Porcii crescuți in gospodarie nu mai pot fi vanduți | ANSVSA, noi norme la Legea porcului Aplicarea Legii porcului vine cu o serie de norme care interzic in totalitate vanzarea porcilor crescuți in gospodariile țaranești, respectiv comercializarea carnii provenita de la aceștia. Mai mult, proprietarii…

- Normele privind aplicarea Legii porcului interzic in totalitate vanzarea porcilor crescuți in gospodariile țaranești, fiind interzisa de asemenea și comercializarea carnii provenita de la aceștia. ANSVSA a emis de curand noile norme privind aplicarea Legii porcului, principala prevedere referindu-se…

- Normele de aplicare a Legii porcului, prin care ne propunem sa combatem pesta porcina africana pe teritoriul Romaniei, vor fi emise pana la finalul lunii septembrie, a declarat pentru AGERPRES presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Alexandru Nicolae Bociu.

- Nicu Marcu face tot posibilul sa ramana șef la ASF. Are foarte multe privilegii, bani și putere. In timp ce piața de asigurari arata ca dupa bomba de la Hiroshima, unde sute de mii de pagubiți așteapta de peste 3-4 ani de zile sa incaseze despagubirile de la City Insurance și Euroins prin FGA, unde…