Spunem „adio” dosarelor cu șină Un proiect de lege care obliga institutiile statului sa-si transmita datele intre ele a fost lansat in dezbatere publica. Daca legea va fi adoptata, functionarii nu ne vor mai putea cere documente la care au oricum acces prin contactarea altor institutii. Este vorba de proiectul de lege al interoperabilitatii, un proiect care a fost lansat […] Articolul Spunem „adio” dosarelor cu șina apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Evreilor din Bacau sarbatorește, joi, 17 martie, Purimul – spune președintele comunitații bacauane, Brif Hainrich -este o sarbatoare vesela, in care munca și focul sunt permise, celebrata la 14 Adar și in care se comemoreaza salvarea evreilor in Imperiul persan de la nimicirea planuita de…

- La Biblioteca „Radu Rosetti” din Onești, chiar de Ziua Internaționala a Poeziei, pe 21 martie, de la ora 10,00, se redeschide „Laboratorul Dada”. „Poetul Tristan Tzara, originar din Moinești – spun organizatorii -, ne-a lasat o rețeta despre cum sa facem poeme dadaiste. Noi pastram cu grija rețeta și,…

- Toate razboaiele mondiale s-au nascut din nevoia de a controla resursele in momente de criza. Conflictul din Ucraina este un pretext pentru aceeași cauza. Reimparțirea lumii in sfere de influența are la baza actuala criza energetica, potențiala criza alimentara, perspectiva unei crize de metale necesare…

- Timp de o saptamana, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau va verifica modul in care au fost respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecției sanatații lucratorilor angajatorilor care desfașoara activitați in stațiile de distribuție a carburanților auto, cod CAEN-4730.…

- Investiția se va face din fonduri europene. Este un proiect de 2,2 milioane de euro care insumeaza reabilitarea instalațiilor, amenajarea cabinetelor, și dotarea cu echipamente: se va achiziționa un computer tomograf și un aparat de pletismografie. Va fi modernizata și centrala termica și circuitele…

- In weekend este programata etapa a 16-a, prima din 2022 și antepenultima din sezonul regulat. Aerostar joaca la Liești, intr-un autentic pre-baraj pentru play-off, in timp ce FC Dinamo Bacau și CSM Bacau incearca sa adune puncte care sa le ajute in play-out Dupa mai bine de trei luni de pauza, campionatul…

- Incepand de luni, 7 martie, au inceput inscrierile pentru admiterea la școlile militare de subofițeri jandarmi, sesiunea martie – mai 2022. Cei care iși doresc o cariera in Jandarmerie, se pot inscrie la concursul de admitere in școlile de subofițeri (postliceale) ale Jandarmeriei Romane pentru cele…

- O noua medalie in contul atletului CSM Bacau, Martin Benchea Joca. A 168-a din cariera. Sau, dupa cum afirma cu umor veteranul atletismului bacauan: „Am incheiat 2021 obținand la Cluj medalia cu numarul o suta plus anii pe care ii aveam atunci, adica 67. Acum, la București, avand in vedere ca, intre…