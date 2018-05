Spune-i "nu" sefului. Sarcini pe care le poti refuza la job

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 de ani, din Iasi, care conducea un autoturism pe strada Bistritei, din Piatra-Neamt, a intors brusc, la indemnul tatal lui, se pare, si s-a ciocnit cu masina sefului ITM Neamt. „Eu n-am avut nicio vina, dar nici nu am putut face nimic ca sa evit impactul”, a declarat Ioan Popescu, seful…

- Primarul general, Gabriela Firea, spera ca in urma Congresului extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD) se va pune capat unei perioade "mai nelinistite" si ca va trece timpul tensiunilor politice."Se limpezesc apele, intr-adevar. Cum nici unei familii nu ii sta foarte bine atunci cand…

- Deputy PM for implementation of Romania's strategic partnerships Ana Birchall says important steps were made in Romania to achieve equality of opportunity. "Of course, there is always room for improvement, but I believe that important steps were made so that we could have real and not just…

- ”Suntem profund socati de aceasta veste oribila. Ne gandim la Bernhard si la familia sa si ii dorim cu totii o insanatosire grabnica”, a comentat CEO-ul grupului Uwe Tiggs.Politia din Dusseldorf a precizat, intr-un comunicat, ca atacul a avut loc duminica dimineata, intr-un parc din localitatea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca majorarile salariale din domeniul sanatatii, ce intra in vigoare incepand cu luna martie, sunt binemeritate, fiind o reparatie morala pentru medici.Sorina Pintea a precizat joi, intr-o emisiune televizata, ca majorarile ajung pana la 172% si…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat un raport de respingere, marti, proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani. Propunerea…

- Oficialii OMV Petrom sustin ca ar fi descoperit in estul Romaniei un important zacamant de petrol, dar ca nu spun deocamdata unde, pentru ca nu au finalizat etapa de explorare. “Este o descoperire onshore la adancime ceva mai mare”, a spus Zeilinger.

- Numarul pacientilor beneficiari ai Programului national de oncologie in acest an este estimat la peste 130.000, finantarea diagnosticarii si tratamentelor fiind de aproximativ 1,5 miliarde de lei, spune presedintele Casei Nationale de Sanatate (CNAS), Razvan Vulcanescu. El vorbeste si despre masuri…