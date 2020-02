Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si sotia lui, Meghan Markle, au renunțat la indatoririle regale si au ales sa traiasca in Canada. Nu a trecut mult și Meghan Markle a dat deja lovitura!

- Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si sotia lui, americanca Meghan Markle, au decis ca renunta la indatoririle regale si ca vor trai atat in Marea Britanie, cat si in Canada

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, renunța la titlurile regale și nu vor mai beneficia de fonduri publice. Cei doi nu vor mai fi membri activi ai Casei Regale Britanice, a anunțat Regina Elisabeta a II-a.Noua ințelegere va intra in vigoare din primavara acestui an.

- Decizia luata de Prințul Harry și de Meghan Markle de a se indeparta de familia regala și de a fi independenți financiar continua sa faca valva in Marea Britanie. Mai mult de atat, Prințul Harry ar urma sa-i dea explicații fața-n fața Reginei Elisabeta a II-a, in timp ce Meghan Markle ar putea sa intervina…

- Meghan Markle și Prințul Harry au petrecut primul lor Craciun alaturi de fiul lor, Archie, departe de Anglia, tocmai in Canada, intr-un conac de 14,1 milioane de dolari.Conacul ii aparține unui misterios milionar. Meghan, Harry și micuțul Archie au fost insoțiți in mirificul conac de pe Insula Vancouver…