Stiri pe aceeasi tema

- Exista o multitudine de metode de preparare, insa secretele bunicuțelor iscusite sunt intotdeauna cele mai bune sfaturi pe care le poți folosi pentru un gust perfect. Iata cum sa prepari castraveți de vara in saramura chiar la tine acasa!

- Cand vine vorba de canicula, pentru a ne racori exista diferite metode simple, de la apa rece, aerul condiționat, dar și un preparat simplu de facut. Daca nu știi despre ce este vorba, afla ca vorbim de cea mai simpla rețeta de prajitura cu piersici, desertul favorit al verii care te va racori cu siguranța.…

- Trandafirata este o bautura tradiționala romaneasca, preparata din petale de trandafiri. Aceasta bautura combina delicatețea aromelor florale cu prospețimea unei bauturi racoritoare, fiind perfecta pentru zilele toride. Deși poate parea greu de preparat, trandafirata poate fi facuta cu ușurința chiar…

- Dupa ce ați scos omleta din cuptor, ungeți-o cu untul moale pentru a-i adauga un plus de aroma și savoare. The post REȚETA SIMPLA ȘI GUSTOASA Omleta la cuptor first appeared on Informatia Zilei .

- Chef Richard Abou Zaki este o adevarata enciclopedie de rețete și iși merita din plin steaua Michelin pe care o deține. Al cincilea battle l-a caștigat, in mod surprinzator, cu o rețeta extrem de simpla, dar gustoasa.

- Cu doar patru ingrediente și puțin timp petrecut la cuptor, poți pregati cea mai simpla pasca. Fiind atat de ușor de facut, aceasta rețeta este ideala pentru oricine dorește sa se bucure de tradiție, fara a petrece prea multa vreme in bucatarie. Preparat ideal pentru Paște.

- Rețeta de paste cu ciuperci și ardei gras este simpla și nu ai nevoie de foarte multe ingrediente pentru ea. Este o mancare simpla și delicioasa pentru weekend și mai ales pentru perioada de post a Paștelui. Cu siguranța aceasta delicatesa va reuși sa-ți incante papilele gustative. Iata care sunt pașii…

- Prajitura delicioasa care se prepara rapid și simplu! Prajitura inteligenta este preferata de toata lumea. Va ieși gustoasa chiar daca o preparați prima data. Acest desert se mai numește și cremșnitul puturosului. Și asta pentru ca nu are nevoie de praf de copt ca sa creasca. Iata de ce ingrediente…