- NATO a trebuit sa se adapteze, dar a fost capabila sa functioneze in timpul pandemiei de COVID-19 pentru a se asigura ca criza sanitara nu devine o criza de securitate, a declarat vineri secretarul general al aliantei militare Jens Stoltenberg, citat de Reuters, potrivit Agerpres."Principala…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a recunoscut ca decizia președintelui american Donald Trump de a retrage o parte dintrte trupele americane staționate in Germania este „o problema importanta” pentru Alianta. In plus, atacurile lui Trump impotriva Berlinului nu au facut decat sa accentueze…

- Secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca Occidentul nu poate ignora ascensiunea Chinei si ca din acest motiv este important ca Regatul Unit sa reanalizeze rolul Huawei in reteaua sa 5G pentru a-si asigura securitatea, informeaza…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat duminica acordul de impartire a puterii semnat intre cei doi lideri rivali in Afganistan si i-a indemnat sa-si continue eforturile in favoarea pacii, potrivit AFP, DPA si Reuters. "Salut decizia luata de conducatorii politici afgani de a-si rezolva…

- Condițiile in care coronavirusul SARS-Cov-2, care a cauzat actuala pandemie Covid-19, a inceput sa se raspandeasca, inca nu au fost stabilite. Se știe ca primul focar de epidemie a aparut in Wuhan ( China ), unde se afla laboratoarele P4 și P3. Și faptul ca Beijingul a informat cu intarziere Organizația…

- Pandemia de COVID-19 nu a diminuat capacitatile de aparare ale Aliantei Nord-Atlantice, au sustinut miercuri seara intr-o videoconferinta presedintele polonez, Andrzej Duda, si secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite joi thenews.pl, potrivit Agerpres. ''Pandemia nu are niciun efect…