Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden a sosit la palatul prezidențial din Varșovia, unde va purta discuții cu președintele Poloniei, Andrzej Duda inainte de a ține un discurs ulterior, relateaza CNN și BBC . UPDATE: Vizita lui Biden la Varșovia e un semnal important pentru securitatea globala, a declarat președintele…

- Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina ramane ferm, a declarat marti, la Varsovia, presedintele american Joe Biden, in timpul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, transmit Reuters si AFP. Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej…

- Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej Duda. Intalnirea a avut loc in curtea de onoare a Palatului Prezidențial din capitala Poloniei. Joe Biden vine pentru a doua oara in mai puțin de un an in Polonia. Liderul de la Casa Alba a ajuns aseara tarziu in țara,…

- Președintele american Joe Biden a ajuns luni seara in capitala Poloniei, Varșovia, potrivit televiziunii poloneze, dupa ce a facut o vizita surpriza in Ucraina, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar putea sa efectueze o vizita in Europa Centrala cel mai probabil in luna februarie, a anuntat miercuri Poloniei, Andrzej Duda, adaugand ca nu stie deocamdata care dintre tarile din regiune ar fi incluse ca destinatii in cadrul acestei vizite a lui Joe Biden, relateaza…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar putea sa efectueze o vizita in Europa Centrala cel mai probabil in luna februarie, a anuntat, miercuri, președintele Poloniei, Andrzej Duda, adaugand ca nu stie deocamdata care dintre tarile din regiune ar fi incluse ca destinatii in cadrul acestei vizite, relateaza Reuters.…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar putea sa efectueze o vizita in Europa Centrala cel mai probabil in luna februarie, a anuntat, miercuri, președintele Poloniei, Andrzej Duda, adaugand ca nu stie deocamdata care dintre tarile din regiune ar fi incluse ca destinatii in cadrul acestei vizite, relateaza Reuters.…

- Cancelarul Olaf Scholz i-a promis presedintelui Volodimir Zelenski, cu care a vorbit marti la telefon, ca Germania va livra Ucrainei mai multe tancuri antiaeriene Gepard, in timp ce propunerea ca Berlinul sa furnizeze Poloniei sisteme de aparare antiaeriana Patriot, pe care, eventual, Varsovia le-ar…