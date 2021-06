Sprijinul pentru producţia de legume a fost aprobat:2.000 de euro/1.000 mp pentru culturile de ardei, castraveţi, tomate şi vinete Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de 2.000 de euro/cultura/1.000 metri patrati, plafonul maxim alocat pentru noua schema de sprijin fiind de 150 de milioane de lei (30,785 milioane de euro), potrivit unei Hotarari aprobate miercuri de Executiv pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate. Culturile care vor fi sustinute prin noua schema de sprijin sunt cele de ardei, castraveti, tomate si vinete. "In sedinta Guvernului din data de 16 iunie 2021 a fost aprobata Hotararea pentru aprobarea programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

