- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu a transmis, miercuri, in cadrul sedintei de Guvern, ca s-a inchis schema de ajutor HORECA si ca este vorba de o infuzie de capital in ceea ce inseamna activitatea turistica de peste 400 de milioane de euro, in doar doua luni.

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului a afirmat ca initial s-au alocat 2,5 miliarde de lei si au fost zece mii si ceva solicitari., aceasta schema avand de la inceput alocare de la la bugetul de stat ”8.300 de solicitari au fos eligibile, s-a incheiat contractarea si suma totala necesara a fost…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anuntat vineri, la Brasov, ca intentioneaza ca in acest an sa dea drumul la 12 programe care sa vina in sprijinul IMM-urilor, dar si al companiilor din turism. „Imi doresc sa intaresc dialogul social cu toti participantii din cadrul…

- Guvernul are in vedere lansarea unei scheme de ajutor de stat HoReCa2, in care ar putea fi incluse si firme din domeniul serviciilor conexe, precum cele de agrement, insa numai in a doua jumatate a anului, dupa rectificarea bugetara, a declarat vineri, la Brasov, ministrul Antreprenoriatului si Turismului,…

- ”Schema de ajutor de stat HoReCa reprezinta efortul comun atat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, cat si al reprezentantilor din industrie. Banii care au intrat zilele acestea si care urmeaza sa intre in conturile beneficiarilor pana la final de an reprezinta pentru multi singura solutie…

- Acordurile de plata pentru programul HoReCa au inceput sa se transmita de marti, in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, iar platile vor fi efectuate in conturile beneficiarilor incepand cu data de 20 decembrie, a anuntat Constantin-Daniel Cadariu, Ministrul Antreprenoriatului si Turismului.…