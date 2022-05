Sprijinul NATO pentru Ucraina este indestructibil, declară premierul spaniol Sprijinul NATO pentru Ucraina este indestructibil si presedintele rus Vladimir Putin nu isi va atinge obiectivele in tara pe care Rusia a invadat-o pe 24 februarie, a declarat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, informeaza Reuters. ”Sprijinirea Ucrainei cu hotarare este singura cale de a garanta ca Europa si lumea pe care am construit-o au un viitor sigur”, a spus Sanchez cu ocazia unui eveniment de marcare a 40 de ani de cand Spania face parte din Alianta Nord-Atlantica. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat miercuri ceea ce el a numit lipsa de ”unitate” a tarilor occidentale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

