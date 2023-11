Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca sprijinul manifestat de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan fata de miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata in razboi cu Israelul, nu creeaza probleme pentru alianta militara nord-atlantica, relateaza dpa.

- Mii de persoane au manifestat sambata in lume, in special in Europa, dar si in Iran, in sprijinul palestinienilor din Fasia Gaza loviti de bombardamentele israeliene in represalii la atacul sangeros lansat de Hamas in Israel la 7 octombrie, relateaza AFP, conform AGERPRES.Mii de oameni, 30.000 potrivit…

- Tarile membre ale NATO, reunite la Bruxelles la nivelul ministrilor apararii, si-au exprimat joi ”solidaritatea” cu Israelul dupa atacul lansat de miscarea palestiniana Hamas la finalul saptamanii trecute, dar au cerut ca reactia sa fie ”proportionala”, indica un comunicat al Aliantei Nord-Atlantice,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit in Israel in semn de susținere dupa atacurile Hamas. Cel mai probabil, Blinken va cere eliberarea ostaticilor rapiți de Hamas, dintre care unii sunt americani, noteaza BBC.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a denuntat „metodele rusinoase" ale armatei israeliene in atacurile din Fisia Gaza, dupa ce militarii au lansat miercuri noi raiduri in enclava palestiniana, ca represalii fata de atacul singeros lansat in weekend de miscarea islamista palestiniana Hamas, scrie…

- Presedintele Biden a subliniat faptul ca Israelul are dreptul de a se apara si a spus ca sprijinul Americii pentru Israel este de neclintit, dupa atacul militantilor palestinieni, informeaza Rador Radio Romania.Biden a spus ca va ramane personal in legatura cu premierul israelian. Alocutiunea liderului…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a afirmat sambata angajamentul Statelor Unite de a sustine Israelul in urma atacului masiv lansat asupra sa de miscarea islamista palestiniana Hamas.