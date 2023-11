Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, avertizeaza Teheranul sa nu atace trupele americane din Orientul Mijlociu, a anunțat Casa Alba, in contextul in care joi, o serie de atacuri au vizat forțele americane din regiune, potrivit Reuters. De altfel, inca de miercuri l-a avertizat pe liderul suprem al Iranului…

- Barack Obama comenteaza rar cu privire la crizele active de politica externa. O astfel de ocazie este razboiul impotriva Hamas in legatura cu care, fostul președinte atenționeaza și spune ca orice strategie militara israeliana care ignora costul uman al razboiului „poate avea in final un efect contrar”.…

- Discutii privind incetarea focului in conflictul dintre Israel si Hamas vor fi posibile doar dupa eliberarea tuturor ostaticilor detinuti de miscarea islamista palestiniana, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. “Ostaticii trebuie eliberati, apoi putem…

- In discursul sau catre națiune, președintele Joe Biden a avut un mesaj și pentru musulmanii din Statele Unite, care risca sa devina din nou ținta unui val de ura din cauza masacrului comis de Hamas in Israel: "aparțineți Statelor Unite, sunteți americani!". Antisemitismul și islamofobia trebuie deopotriva…

- Miercuri, aeronava prezidențiala Air Force One a aterizat pe Aeroportul din Tel Aviv, in jurul orei 11:00, marcand sosirea președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, in Israel. Aceasta vizita survine in contextul razboiului existent intre Israel și gruparea terorista Hamas. Ce dorește sa…

- Casa Alba a anuntat ca presedintele american Joe Biden isi amana calatoria planificata pentru miercuri in Iordania, transmite AFP. De asemenea, presedintele Statelor Unite transmite „profunde condoleante” victimelor „exploziei spitalului” din Gaza, conform sursei citate. Acest anunt survine dupa ce…

- Presedintele american Joe Biden a dispus un „sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba.

- Presedintele Biden a subliniat faptul ca Israelul are dreptul de a se apara si a spus ca sprijinul Americii pentru Israel este de neclintit, dupa atacul militantilor palestinieni, informeaza Rador Radio Romania.Biden a spus ca va ramane personal in legatura cu premierul israelian. Alocutiunea liderului…