Sprijinul lui Damian, respins de actuala guvernare

CARAS-SEVERIN – Deputatul PSD, Marius Damian, a propus 22 de amendamente la Legea bugetului in vederea sustinerii unor investitii in diverse localitati din Caras-Severin. Toate au fost respinse! Parlamentarul carasean ne-a enumerat proiectele pentru care a pledat. „Sunt obiective pentru care administratiile locale au nevoie de bani si care ar fi ajutat la reducerea discrepanțelor intre zonele rurale și cele urbane, dar si la asigurarea dezvoltarii durabile pe termen mediu și lung a acestor localitati. Eu am mers in Parlament sa sprijin judetul Caras-Severin. Am incercat dar au respins tot“, ne-a…