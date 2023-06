Stiri pe aceeasi tema

- Crescatorii de vaci vor primi sprijin financiar de peste 102 milioane de lei de la APIA, in contextul crizei din Ucraina Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca crescatorii de vaci vor primi sprijin financiar in valoare de 73 de euro pe animal pentru a ajuta la susținerea…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna februarie 2023.

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna februarie 2023. Suma autorizata la plata…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la aceasta data, a autorizat la plata suma totala de 105,016 milioane euro pentru beneficiarii Masurii 14 – Plați privind bunastarea animalelor - pachet a) porcine și pachet b) pasari din Campania 2022. Suma totala autorizata…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata peste 105 milioane euro pentru 436 de beneficiari ai masurii privind bunastarea animalelor, porcine si pasari, informeaza APIA, transmite AGERPRES . „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca, pana la…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la aceasta data, a autorizat la plata suma totala de 105,016 milioane euro pentru beneficiarii Masurii 14 - Plati privind bunastarea animalelor - pachet a) porcine si pachet b) pasari din Campania 2022. Suma totala autorizata…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la aceasta data, a autorizat la plata suma totala de 105,016 milioane euro pentru beneficiarii Masurii 14 – Plați privind bunastarea animalelor -pachet a) porcine și pachet b) pasari din Campania 2022. Suma totala autorizata…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna ianuarie 2023. Suma autorizata la plata este in valoare de 1.367.503,24…