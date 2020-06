Sprijinul financiar pentru părinţii care stau acasă cu copiii încetează la finalul anului şcolar Sprijinul financiar pentru parintii care stau acasa cu copiii inceteaza la finalul anului scolar, iar unele gradinite si after-school-uri vor fi deschise ‘in conditii extrem de stricte’, a anuntat joi seara, la inceputul sedintei de Guvern, prim-ministrul Ludovic Orban. ‘Odata cu incheierea scolii, va inceta masura de sprijin care a fost instituita pe perioada suspendarii scolilor, care a permis unui parinte sa poata sa stea acasa cu copilul sau, beneficiind de plata a 75% din salariu‘, a afirmat premierul. El a spus ca ‘foarte multe familii active vor fi in situatia in care le va fi extrem de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca sprijinul financiar pentru parintii care stau acasa cu copiii inceteaza la finalul anului scolar. El a adaugat ca in ajutorul parintilor vor fi deschise, pe perioada verii, unele gradinite si after-school-uri „in conditii extrem de stricte”.

- Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, a anunțat joi ca sprijinul financiar pentru parintii care stau acasa cu copiii inceteaza la finalul anului scolar. De asemenea, șeful Executivului a mai adaugat ca unele gradinite si after-school-uri vor fi deschise "in conditii extrem de stricte".

- Sprijinul financiar pentru parintii care stau acasa cu copiii inceteaza la finalul anului scolar, iar unele gradinite si after-school-uri vor fi deschise "in conditii extrem de stricte", a anuntat joi seara, la inceputul sedintei de Guvern, prim-ministrul Ludovic Orban.

- Sprijinul financiar pentru parintii care stau acasa cu copiii inceteaza la finalul anului scolar, iar unele gradinite si after-school-uri vor fi deschise "in conditii extrem de stricte", a anuntat joi seara, la inceputul sedintei de Guvern, prim-ministrul Ludovic Orban. "Odata cu incheierea scolii,…

- Deputații au votat, miercuri, cu unanimitate de voturi proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 30/2020. Potrivit acestuia, parinții vor beneficia de zile libere pentru a-și supraveghea copiii pana la incheierea anului școlar.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca si in vacanta scolara parintii vor putea beneficia de sprijinul financiar acordat pentru a sta acasa cu copiii, potrivit news.ro.Premierul Ludovic Orban a intrebat-o, joi, pe Violeta Alexandru, ministrul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca si in vacanta scolara parintii vor putea beneficia de sprijinul financiar acordat pentru a sta acasa cu copiii.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca si in vacanta scolara parintii vor putea The post Parintii beneficiaza de sprijinul financiar acordat pentru a sta acasa cu copiii si pe durata vacantei appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .