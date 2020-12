Guvernul a decis vineri sa reglementeze prelungirea sprijinului financiar al statului pentru cei cu activitatea afectata de masurile luate din cauza raspandirii COVID-19 și pentru prima jumatate a anului viitor. Aceasta s-ar fi acordat doar pana la 31 decembrie 2020. In acest sens, luni a fost publicata in Monitorul Oficial... Articolul Sprijinul financiar de la stat pentru șomajul tehnic se va prelungi pana in iunie 2021: OUG, publicata in Monitorul Oficial a aparut prima data pe Ziarul Unirea .