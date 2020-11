Romania este dispusa sa ofere in continuare un sprijin economic consistent țarii vecine, atat timp cat Moldova iși va menține parcursul european. Anunțul a fost facut de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu și vine in contextul in care joi a fost parafat un nou document de asistența financiara. Astfel, la ultima sedinta de Guvern a fost semnat un nou protocol referitor la ajutorul financiar financiar nerambursabil, in valoare de 100 de milioane de euro, acordat de Romania Republicii Moldova. Prin acest nou protocol se extind domeniile in care poate fi acordat, respectiv infrastructura de sanatate,…