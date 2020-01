Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se afla vineri la Kiev pentru o vizita delicata, care are loc in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump in Senatul SUA, ca urmare a unor presupuse presiuni pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza…

- Departamentul de Stat va face tot ceea ce este necesar pentru a afla daca fosta ambasadoare Marie Yovanovitch a fost in pericol in Ucraina, a afirmat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, intr-un interviu citat de Reuters. Marie Yovanovitch, acreditata la Kiev in perioada 2016-2019,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si seful Pentagonului, Mark Esper, au ajuns la Casa Alba dupa atacul cu rachete iraniene impotriva unor baze militare din Irak, unde stationau trupe americane, anunta miercuri Reuters."Mai mult de zece rachete" au fost trase de Iran impotriva bazelor…

- Statele Unite vor reducerea tensiunilor cu Iranul, in pofida deciziei presedintelui Donald Trump de asasinare a unui comandant militar iranian, sustine secretarul de Stat american, Mike Pompeo, potrivit Mediafax."Am discutat astazi cu Yang Jiechi, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va vizita vineri Ucraina, tara aflata in centrul unui scandal care il costa pe presedintele Donald Trump un proces de destituire asteptat sa aiba loc in Congres, transmite AFP. Seful diplomatiei americane se va intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca va depune marturie si va furniza documente in cadrul procedurii din Senat de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump ''daca acest lucru este adecvat si cerut de lege'', transmite Reuters. Pompeo a facut…

- Comisiile din Camera Reprezentanților SUA care conduc ancheta privind destituirea președintelui Donald Trump au spus marți ca l-au chemat pe Mick Mulvaney, șeful cabinetului Trump, sa depuna marturie pe 8 noiembrie, relateaza Reuters. ”Pe baza dovezilor strânse în ancheta privind…