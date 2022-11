Stiri pe aceeasi tema

- Acestea acopera mai multe reforme care contribuie la tranzitia digitala, precum si reforme in domeniile mobilitatii sustenabile, decarbonizarii, auditului si controlului, educatiei si sanatatii, precum si etapele preliminare ale reformei fiscale si ale reformei pensiilor, precizeaza CE. Sunt incluse,…

- Plata de joi, in valoare de 2,6 miliarde de euro (1,8 miliarde de euro granturi si 0,8 miliarde de euro imprumuturi), a fost posibila in urma indeplinirii de catre Romania a celor 14 obiective legate de prima transa.

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul PNRR ceea ce inseamna ca Romania va primi 2,6 miliarde de euro pentru revitalizarea economiei.Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Comisia Europeana a aprobat joi decizia privind autorizarea plații primei tranșe de…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul PNRR ceea ce inseamna ca Romania va primi 2,6 miliarde de euro pentru revitalizarea economiei. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Comisia Europeana a aprobat decizia privind autorizarea plații primei tranșe a sprijinului…

- In ultimele zile, Comisia Europeana a facut, cel puțin, 2 anunțuri importante referitoare la Romania. Primul, care are legatura cu PNRR, vorbește de aprobarea a cel puțin 2.6 miliarde de euro, plați in cadrul mecanismului de redresare și de reziliența. Cel de-al doilea anunț vorbește de aprobarea unei…

- Potrivit MIPE, evaluarea Comisiei Europene asupra indeplinirii celor 21 de tinte si jaloane aferente primei cereri de plata din cadrul PNRR (Planul National de Redresare si Rezilienta) a fost finalizata si este pozitiva, iar concluziile vor fi transmise, conform procedurii, Comitetului Economic si Financiar…

- Nicolae Ciuca anunța ca astazi Comisia Europeana a avizat pozitiv prima cerere de plata din PNRRR pentru Romania, cere care a fost depusa la data de 31 mai. Astfel, Comisia a disponibilizat suma de „2,6 miliarde de euro pentru economia romaneasca”, spune premierul. „Valorificam resursele de care Romania…

- La 31 mai 2022, Romania a prezentat Comisiei o cerere de plata bazata pe atingerea celor 21 de jaloane si tinte selectate din Decizia de punere in aplicare a Consiliului pentru prima transa, arata comunicatul de presa al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acestea vizeaza reforme privind transportul…