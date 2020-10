Sprijinul in favoarea independentei Scotiei de Marea Britanie a ajuns la nivelul record de 58% in aceasta provincie, conform unui sondaj Ipsos MORI dat publicitatii miercuri si preluat de Reuters.



In cazul unui nou referendum, doar 42% dintre scotieni s-ar opune declararii independentei.



La referendumul din 2014, scotienii au decis, cu un scor de 55%-45%, sa ramana sub coroana britanica, insa, potrivit directorului executiv al institutului Ipsos MORI, Ben Page, sondajul actual 'sugereaza ca este posibil ca Scotia sa se fi inclinat in mod decisiv in favoarea parasirii…