- Membrii echipei de robotica, B-RoboTeam, alaturi de robotul lor, au oferit marțișoare doamnelor și domnișoarelor care au trecut sambata, 26 februarie 2022 prin parcul central. Participand la competiția BRD First Tech Challenge Romania, echipa de robotica formata din elevi de la cele trei licee/colegii…

- Sute de ucraineni au trecut in ultimele zile frontiera din Ucraina in Romania prin Punctul de Trecere de la Isaccea incercand sa fuga din calea razboiului. Oameni disperati sa isi salveze copiii de teroarea din tara vecina ajung in Vama Isaccea. Odata ajunsi in judetul Tulcea oamenii incearca sa gaseasca…

- Asociatia „Ajutati-l pe Labus” din Galati doreste sa ajute animalele de companie ale refugiatilor ucraineni. Astfel, va feri adapost si ingrijire animalelor, in cazul in care acestea nu sunt primite in locurile unde vor fi cazati stapanii lor.

- Noi cazuri de Covid in școlile sucevene, in prima zi a saptamanii. 30 de elevi și 10 angajați din invațamant au fost confirmați cu Covid. Doua clase au trecut in online: o clasa de la Colegiul Național „Mihai Eminescu" Suceava și o clasa de la Școala Gimnaziala Nr. 3 ...

- Din toamna, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava va funcționa, in premiera, o clasa de educator-puericultor. Directoarea colegiului, Anca Maria Tronciu, a declarat, la Radio Top, ca s-a luat decizia de a inființa o astfel de clasa in condițiile in care creșele au trecut sub tutela Ministerului…

- Muzeul Stiintei și Tehnicii „Stefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, in parteneriat cu Colegiul National de Arta „Octav Bancila” Iași continua proiectul cultural-educativ „Portativul tanarului artist” prin organizarea sambata, 15 ianuarie 2022, ora 17.00, in Sala „Stefan…

- Inscrierea elevilor de clasa a VIII-a pentru admiterea la colegiile militare naționale se poate face pana pe 25 martie. In Romania exista cinci colegii naționale militare: Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare" Campulung Moldovenesc; Colegiul Național Militar „Dimitrie ...

- Colegiul National „Mihai Eminescu” Botosani, un liceu de elita din Moldova, se transforma intr-o super-scoala hi-tech dedicata performantei, mai ales in domeniul stiintelor. Prin intermediul unui proiect cu finantare europeana toate salile de clasa sunt dotate cu dispozitive moderne de invatare.