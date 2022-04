Pachetul de masuri pentru populatie intitulat ”Sprijin pentru Romania”, ce urmeaza sa fie prezentat, luni, de liderii coalitiei, cuprinde, printre altele, Programul ”Family start” – garantarea unui credit in valoare de maxim 75.000 lei, in proportie de 80% de catre stat si Programul national ”Student Invest” – garantarea unui credit in valoare de maxim 50.000 lei, in proportie de 80% de catre stat, informeaza News.ro. MASURI ECONOMICE Ajustarea contractelor in derulare care vizeaza investitiile publice. Se suplimenteaza sumele aferente contractelor de investitii in derulare avand in vedere cresterile…