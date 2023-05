Stiri pe aceeasi tema

- O societate puternica este o societate educata. Aceasta este premisa de la care a pornit si Asociatia culturala "Grigore Moisil" Bistrita, organizand o conferinta speciala care sa omagieze personalitate si importanta covarsitoare a lui Grigore Moisil - considerat "parintele informaticii in Romania".…

- Ministerul Economiei va adopta, in perioada imediat urmatoare, un plan de masuri de sprijin pentru marea industrie, pe Cadrul temporar de criza, elaborat la nivelul Comisiei Europene, urmand sa fie sustinut, indirect, si sectorul antreprenorial, a anuntat joi ministrul Economiei, Florin Spataru, la…

- Anca Georgescu, unul dintre cei care conduc Asociația TAC.social, prima asociație de medicina veterinara sociala din Romania care activeaza la Cluj, a explicat pe larg problemele asociației in proiectul de sterilizare a cațeilor de la Pata Rat. Aceasta acțiune ar trebui sa fie facuta de Primaria Cluj-Napoca,…

- Comisia Europeana a initiat o investigatie detaliata pentru a evalua daca anumite masuri de sprijin adoptate de Romania in favoarea companiei aeriene Blue Air Aviation respecta normele UE privind ajutoarele de stat, informeaza News.ro.

- Forumul Agricultorilor si Procesatorilor Profesionisti din Romania i-au transmis o scrisoare deschisa ministrului Agriculturii, Petre Daea, in care il acuza ca nu a raspuns la o solicitare oficiala venita din partea autoritatilor ucrainene, inca din data de 17 martie, pentru o intalnire in care sa se…

- Rata deprivarii materiale si sociale severe in randul tinerilor cu varste intre 15 si 29 de ani a fost de 6,1% in Uniunea Europeana in anul 2021, insa in Romania s-a cifrat la 23%, arata datele publicate marti de Eurostat. In randul statelor membre, proportia tinerilor care au fost grav defavorizati…

- Ratarea a doua reforme PNRR ar costa Romania 1,4 miliarde EUR din urmatoarea tranșa de sprijin UE. Ministru PNL: „Ni se prevede Prohodul, ne naștem și murim, fiecare ne descanta și ne canta”

- Petitia pe Schengen depusa in ianuarie de Asociatia pentru Energie Curata si Combaterea Schimbarilor Climatice in Parlamentul European a fost acceptata pentru a fi discutata in regim de urgenta in Comisia pentru Petitii, in data de 22 martie, a anuntat, miercuri Razvan Nicolescu, presedintele asociatiei,…