Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de energie, a anunțat miercuri, 8 decembrie, Ministerul Energiei.Ministrul de resort, Virgil Popescu, da asigurari ca vom trece iarna cu bine."Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de energie. Ajutoarele…

- “Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de energie. Ajutoarele de stat aferente anului 2020 au fost acordate de Ministerul Energiei conform OUG nr. 81 din 20 decembrie 2019 cu modificarile si completarile ulterioare”, informeaza ministerul. Suma platita in anul 2021 sub forma…

- Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de energie, a informat ministerul de resort, precizand ca ajutoarele de stat aferente anului 2020 au fost acordate conform OUG nr. 81 din 20 decembrie 2019 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Marii consumatori de energie au primit deja ajutoare de stat de aproape 500 milioane de lei, a afirmat ministrul interimar al energiei, Virgil Popescu, precizand ca astfel se evita relocarile si eventualele concedieri.

- Suma platita pana in prezent pentru sprijinirea marilor consumatori de energie se ridica la 493,4 milioane lei, iar in zilele urmatoare se vor mai plati 41,5 milioane lei, a anuntat, marti, ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu. "Schema de ajutor pentru sprijinirea marilor consumatori…

- Marii consumatori de energie au primit deja un sprijin in valoare de 493,4 milioane lei, iar in zilele urmatoare se vor mai face plați de 41,5 milioane lei, in cadrul schemei de ajutor pentru sprijinirea marilor consumatori, astfel incat aceștia sa poata sa fie competitivi pe piața europeana, a anuntat…

- Klaus Iohannis a promulgat legea privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Noile masuri se aplica de la 1 noiembrie, ministrul Energiei, Virgil Popescu, oferind asigurari ca romanii nu vor primi facturi mai mari…

- Cat vom plati pentru gaz și lumina, in aceasta iarna. Virgil Popescu: ”Vești bune pentru milioane de romani” Ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca Romania are stocuri suficiente de gaze pentru a trece cu bine peste aceasta iarna. A explicat cat vor plati romanii pe facturile…