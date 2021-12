Sprijin pentru încălzirea pe bază de gaze naturale Sprijin pentru incalzirea pe baza de gaze naturale Foto: Arhiva. Foto: Arhiva. Ordinul comun care stabilește procedura de acordare pentru autoritațile locale a sprijinului pentru încalzirea pe baza de gaze naturale a fost publicat astazi în Monitorul Oficial. La nivel național, 30 de unitați administrativ-teritoriale au sisteme de alimentare centralizata cu energie termica produsa pe baza de gaz și sunt eligibile pentru subvenție. Potrivit datelor oficiale, în bugetul de stat pe anul viitor sunt alocate 400 de milioane de lei pentru aceasta… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

