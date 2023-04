Stiri pe aceeasi tema

- Un pret inferior celui de 7 lei/l la motorina standard este practicat deocamdata intr-o singura statie Petrom din capitala, cea de pe strada Doctor Herescu. In alte 27 statii Petrom din Bucuresti, motorina se vinde cu 7 lei/l. In urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, pe 24 februarie, carburantii,…

- Liderul pietei distribuitoare de carburanti, OMV Petrom, a redus miercuri pretul motorinei cu 9 bani/l, acesta coborand la un nivel inferior celui de 7 lei/l pentru prima data de la declansarea razboiului din Ucraina, releva datele analizate de Profit.ro. Un pret inferior celui…

- Producatorii polonezi de cereale, asemenea celor din Romania sau Bulgaria, au avertizat in mod repetat ca sunt afectați de importul masiv de cereale ucrainene fara taxe vamale și au cerut guvernului și Comisiei Europene sa ia masuri pentru a reglementa situația, scriu The Guardian și site-ul Notes from…

- Autoritațile de la București vor oferi patru mii de tone de motorina fermierilor din Republica Moldova, fiind un ajutor in contextul lucrarilor agricole de primavara, a anunțat ministrul Agriculturii de la Chișinau, Vladimir Bolea.

- Fermierii romani solicita Comisiei Europene un mecanism real de sprijin al fermierilor, in urma tranzitului cerealelor din Ucraina, in conditiile in care suma de 10 milioane de euro, compensatie de la Comisie, nu acopera prejudiciul cauzat, informeaza reprezentantii Pro Agro, potrivit

- Subvenții, doar pentru fermierii cu certificat de formare profesionala. Asta prevede ordinul de ministru publicat de Ministerul Agriculturii. Astfel, fermierii ar urma sa faca un curs online, platit tot de ei, daca vor sa primeasca bani de la stat.

- Grupuri de agricultori polonezi au blocat joi circulatia camioanelor la mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a protesta fata de intrarea in Polonia a cerealelor ucrainene de "slaba calitate" si care le provoaca pierderi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fermierii vor avea la dispozitie 500 de milioane de lei in cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina folosita in agricultura, a anuntat, joi, in sedinta de guvern, premierul Nicolae Ciuca. „In ceea ce priveste continuarea programului de ajutor de stat pentru reducerea accizei…