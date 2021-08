Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Constantei, Vergil Chitac, a afirmat ca municipiul are nevoie de sprijin guvernamental sustinut, precizand ca acesta a ramas mult in urma, iar aici conceptul de gratuitate a intrat prea mult in mentalul colectiv, "stimulat vulgar si de practici si politici populiste ale vechii administratii…

- Experții in vaccinuri din Regatul Unit spun ca „monitorizeaza atent” un nou efect advers raportat de aproape 4.000 de femei britanice. Aceste sesizari vin dupa ce mai multe femei din lumea intreaga s-au plans pe rețelele sociale de probleme asociate menstruației dupa ce și-au facut un vaccin anti-Covid.…

- Femeile cu varste cuprinse intre 18 si 50 de ani ar trebui sa fie oprite de la consumul de alcool, deoarece acesta le poate afecta sansele de a avea copii, au sustinut sefii Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

- Comuna Varfuri se confrunta cu cele mai grave alunecari de teren din ultimii 40 de ani. S-au activat mai multe Post-ul VARFURI: Cele mai grave alunecari de teren din ultimii 40 de ani. E nevoie de sprijin guvernamental apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Program de sprijin al gravidelor Maternitate. Foto: Arhiva/ Agerpres. Un program de sprijin al gravidelor, în special al celor din medii defavorizate, va fi derulat de Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova, care a obținut fonduri europene în acest scop. Este…