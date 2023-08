Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din toate cele 32 de unitați școlare din invațamantul preuniversitar din Targu Mureș vor invața in condiții dintre cele mai moderne, in urma caștigarii de catre municipalitate a apelului de proiecte PNRR referitor la dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților…

- In ultimele 24 de ore, niciun cetatean ucrainean nu a depus cerere de azil, in tara noastra. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.423 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania.Potrivit MAI, ei beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala.De asemenea, din data de…

- Romania va incepe sa antreneze piloți ucraineni pe avioane de lupta F-16, posibil incepand chiar de luna viitoare, informeaza CNN, care citeaza o sursa familiara cu discuțiile in curs.Potrivit sursei citate, pregatirile includ o solicitare din partea Romaniei pentru un simulator de zbor F-16 de la producatorul…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a analizat, joi, implicarea Romaniei intr-un proiect transatlantic nou – crearea in tara noastra a unei facilitati de instruire a pilotilor pentru operarea avioanelor F-16, informeaza AGERPRES . Administratia Prezidentiala informeaza intr-un comunicat ca, impreuna…

- Lupta elevilor ucraineni care s-au refugiat in Romania s-a impartit, in cele 16 luni de cand a inceput razboiului, in doua mari componente. Pe de o parte sunt cei care au trecut integral in sistemul romanesc de invatamant, echivalandu-si studiile, invatand limba si trecand toate greutatile birocratice.…

- O familie cu doi copii care locuia in Herson, Ucraina, in regiunea controlata de ruși, și-a parasit casa acoperita de ape dupa distrugerea barajului Kahovka și trebuie sa parcurga acum un drum extrem de periculos pentru a ajunge in Romania, la Galați.

- Copiii refugiați din Ucraina care au venit in Romania ar putea primi alocații de stat, precum copiii romani. Parlamentarii USR au pus in dezbatere un proiect de lege prin care copiii refugiați din Ucraina sa beneficieze de alocație de la stat. Se propune modificarea a doua articole din lege, astfel…

- Voucherele de alimente in valoare de 250 de lei se taie pentru anumite categorii de romani, chiar daca acestia sunt eligibili pentru a le primi.Programul "Sprijin pentru Romania" continua, astfel ca in iunie vor intra banii pe cardurile sociale pentru achiziționarea alimentelor de baza. CITESTE…