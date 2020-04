Stiri pe aceeasi tema

- In aproximativ o treime din judetul Galati a plouat in ultimele sase luni ca-n desert, respectiv intre 12-15 l/mp. Potrivit mediei multianuale, in acelasi interval cantitatea de precipitatii ar fi trebuie sa atinga 220-250 de litri/mp, adica de 20 de ori mai mult. In cel mult o saptamana vom afla dimensiunea…

- "Nu ne putem permite sa acceptam ca din lacomie unii proprietari de cantitati de cereale sa trimita la export si sa ne lase fara grau, fara...aici va trebui sa luam masuri foarte clare, datele pe martie ne arata ca e un adevarat dezmaț pe exporturi", a spus Ludovic Orban. „700.000 de tone…

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a solicitat vineri Comisiei Europene sprijin urgent pentru asigurarea accesului egal la educatia digitala pentru toti elevii si studentii. "Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu atrage atentia asupra riscului grav generat de lipsa accesului la educatie pe fondul…

- Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu atrage atenția asupra riscului grav generat de lipsa accesului la educație pe fondul crizei generate de coronavirus și propune o serie de soluții utile la nivelul Romaniei și al UE, intr-un apel adresat președintei Comisiei Europene și președintelui Consiliului…

- Activitatea din agricultura și industrie alimentara nu se poate opri și nici amana! Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, iși pune experiența șipriceperea din domeniu la dispoziția celor in masura sa puna la punct un program menit sa sprijine populația in procesul aprovizionarii cu alimente pe…

- "Fermierii si hrana, alaturi de medici si medicamente, sunt scutul nostru de aparare impotriva dusmanilor nevazuti. Boala si foamea nu se vad, dar se simt. Nu doresc o abordare nihilista, apocaliptica, nu ne ajuta acum. Suntem intr-o situatie dificila, careia trebuie sa ii facem fata, ascultand de autoritati…

- Mai multe state din lumea au hotarat sa-și inchida granițele temporar, in incercarea de a reduce extinderea infecției cu virusul COVID-19. Romania se afla printre puținele state care au luat...

- Wizz Air, cea mai verde companie aeriana din Europa si cel mai mare transportator low-cost din Europa Centrala si de Est, a anuntat duminica faptul ca isi suspenda zborurile pe rutele spre Treviso (TSF) si Bergamo (BGY) din cauza blocarii nordului Italiei ca urmare a masurilor de gestionare a epidemiei…