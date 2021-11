Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca normele de aplicare a legislatiei care prevede acordarea de sprijin pentru achitarea facturilor la energia electrica si gaze vor fi publicate in urmatoarele zile, el explicand ca facturile aferente lunii noiembrie trebuie emise de catre furnizorii de…

- “Lucrurile sunt foarte clare: factura lunii octombrie vine in cursul lunii noiembrie, factura lunii noiembrie vine in cursul lui decembrie, deci nu are cum sa vina factura lunii noiembrie tot in cursul aceleiasi luni, pentru ca trebuie sa asteptam sa se citeasca sau sa se estimeze sau sa se autociteasca…

- Virgil Popescu a spus ca guvernul va adopta aceasta decizie printr-o ordonanța de urgența.”Abaterile repetate ale furnizorilor și distribuitorilor car incarca facturile le vom sancționa la nivelul cifrei de afaceri. O amenda de cateva mii de lei e platita imediat, așa ca vrem sa stopam abuzurile prin…

- Consumatorii vulnerabili vor primi inca din aceasta toamna sprijin pentru plata facturilor la energie si gaze, daca legea care permite acordarea acestor ajutoare va fi aprobata in Parlament in septembrie, a declarat ieri ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de Agerpres. El a participat la o intalnire,…

