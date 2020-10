Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia care a lovit intreaga lume, de la inceputul acestui an, a schimbat modul de viața al fiecarui om. Guvernul Romaniei a fost nevoit sa adopte aceleași restricții ca in toate țarile, de pe toate continentele. Sa puna doar restricții ar fi putut și PSD-ul, dar cam atat. Dar, ca partid responsabil…

- Șase colegii și licee din Moldova, printre care patru din județul nostru, s-au reunit intr-un proiect european care va dezvolta competențe cheie pentru elevii participanți, in domeniul IT. Concret, aceștia vor invața date despre comerțul electronic, pe care le vor implementa in cariera lor profesionala,…

- De astazi, 12 octombrie, bacauanii care dețin mici afaceri care au fost afectate de criza provocata de noul coronavirus pot solicita sprijin de la stat. Astfel, persoanele fizice autorizate (PFA) și cabinetele medicale individuale (CMI) trebuie sa se inscrie online, pentru a primi microgranturi de 2.000…

- Antreprenorii sociali vor putea obține finanțari pentru inființarea, la sate, de societați agricole și alte forme de intreprinderi sociale. Astfel, recent, a fost publicata Schema de ajutor de minimis prin care intreprinderile sociale inființate in mediul rural sunt impulsionate in vederea dezvoltarii…

- Persoanele care nu sunt inca pensionate și doresc sa-și completeze stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, adica sa-și ”cumpere” vechime in munca, au deja aceasta posibilitate. In ultima ședința, Guvernul Romaniei a aprobat OUG 163/2020, care a fost publicata in Monitorul Oficial 883/28.09.2020…

- Agenții economici care vor angaja șomeri din anumite grupe de varsta vor beneficia de o subvenție destul de consistenta. In virtutea OUG 92/2020, Guvernul Romaniei acorda subvenții de pana la 2.500 lei angajatorilor care vor incadra in munca șomeri ce au depașit varsta de 50 ani sau tineri care au intre…

- ALDE și-a prezentat candidații pentru județul Bacau la alegerile locale din 27 septembrie 2020, intr-o adunare fara fastul și cheltuiala celor similare ale partidelor mari, desfașurata la Centrul de Afaceri și Expoziții, in prezența vicepreședintelui național Varujan Vosganian. Candidații la funcțiile…

- Cosmin Necula, primarul bacauanilor in ultimii patru ani, s-a nascut, a crescut și muncit in și pentru municipiul Bacau. Absolvent de Drept, cu un Master in Drept Internațional Privat, și-a dedicat viața profesionala administrației publice, caștigand experiența in Prefectura Bacau și Guvernul Romaniei…