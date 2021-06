Sprijin financiar prin APIA ptr cultivatorii de legume în sere şi solarii Sprijin financiar prin APIA ptr cultivatorii de legume in sere si solarii Foto: Adriana Tudose / RRA Cultivatorii de legume în sere si solarii pot obtine sprijin financiar din partea statului printr-o noua schema de ajutor, aprobata miercuri de guvern, care vizeaza culturile de ardei, castraveti, rosii si vinete. Cererile se vor putea depune la centrele locale sau judetene ale APIA pâna pe 20 iulie, iar valorificarea productiei se va face în perioada 2 noiembrie - 2 decembrie. Valoarea maxima a ajutorului este de 2.000 de euro pe 1.000 de metri patrati de cultura,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania: Situatia la zi a vaccinarii anti-COVID-19 Foto: Adriana Tudose / RRA Aproximativ 11.750 de persoane nou vaccinate anti-COVID-19, au fost înregistrate de ieri pâna astazi. Cifra este în usoara crestere fata de intervalul anterior, dar mult sub nivelul înregistrat…

- Pompierii prahoveni inca nu au stins incendiul izbucnit in hala de la Brazi Foto: Adriana Tudose / RRA Pompierii prahoveni nu au stins înca incendiul izbucnit ieri dimineata în incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi. În interiorul halei au ramas focare izolate, potrivit…

- Cererile de sejururi pe litoralul romanesc au crescut in ultimele doua saptamani cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2019, considerat cel mai bun an din istoria turismului autohton, anunta touroperatorul Litoralulromanesc.ro, potrivit caruia hotelurile de pe litoral sunt ocupate 100% in varf…

- De astazi - Noua etapa de relaxare a restrictiilor in Pitești Foto: Adriana Tudose / RRA Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges a decis ca situatia din municipiul Pitesti permite o noua etapa de relaxare a restrictiilor, întrucât incidenta cazurilor de COVID-19 a coborât…

- Schema de ajutor de stat ptr 73 mii de companii din sectorul HoReCa Peste 73 de mii de companii din sectorul HoReCa, a caror activitate a fost afectata în contextul pandemiei de COVID-19, ar putea beneficia de o schema de ajutor de stat, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere…

- Fond special pentru localitațile infrațite din Republica Moldova Chișinau. Foto: Arhiva România va crea un fond special pentru localitațile înfrațite din Republica Moldova și țara noastra, a anunțat, la o conferința de presa la Chișinau, senatorul ales în circumscripția electorala…

- Milioane de „maști neconforme”, oprite de la comercializare Foto: Grupul de Comunicare Strategica Reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Prahova au oprit definitiv de la comercializare peste 2.600.000 de maști neconforme, în urma unui control efectuat la un comerciant…

- “APIA informeaza potentialii beneficiari ca se primesc cereri de plata aferente anului 2021 pentru schema de ajutor de stat aferenta masurii 8, submasura 8.1 , din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”, se arata in comunicatul transmis de APIA. Valoarea maxima a sprijinului public…