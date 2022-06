Sprijin financiar pentru tinerii care ies din sistemul de protecție socială DISCUȚII… Un proiect de lege, aflat in dezbatere la Senat, ii vizeaza pe tinerii care vor ieși din sistemul de protecție speciala. Aceștia ar urma sa beneficieze de o indemnizație unica cu valoarea a trei salarii minime brute. Propunerea legislativa de la Senat are ca scop imbunatațirea, prin modificarea și completarea Legii 272/2004, a legislației din […] Articolul Sprijin financiar pentru tinerii care ies din sistemul de protecție sociala apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

