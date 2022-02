Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al municipiului Targu Mureș, prin Direcția de Asistența Sociala, continua și in anul 2022, acordarea sprijinului financiar in valoare de 2.000 de lei pentru nou-nascuți in maternitațile din Targu Mureș. Acordarea acestui sprijin a fost aprobata conform H.C.L. nr. 143/25.04.2019 modificata…

- Consiliul Local al Municipiului Targu Mureș prin Direcția de Asistența Sociala (DAS) aduce in atenția persoanelor sau familiilor din municipiu care adopta copii faptul ca pot beneficia de un sprijin financiar in valoare de 2.000 de lei conform Hotararii Consiliului Local nr. 333/28 noiembrie 2019. Potrivit…

- Persoanele sau familiile din municipiul Targu Mureș care adopta copii pot beneficia și anul acesta de un sprijin financiar in valoare de 2.000 de lei. Banii sunt alocați prin Direcția de Asistența Sociala a municipiului, in baza unei Hotarari a Consiliul Local (nr. 333/28.11.2019). Acest sprijin se…

- Direcția de Asistența Sociala, din cadrul Primariei Targu Mureș, primește solicitarile pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuinței și a suplimentului pentru energie.Pe luna noiembrie 2021 s-au depus un numar total de 1.436 de cereri, dintre care 1.324 au fost solicitari pentru subvenția la…

- 436 de persoane au solicitat ajutoarele de incalzire, au anunțat marți, 23 noiembrie, reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș. "Direcția de Asistența Sociala, din cadrul Primariei Targu Mureș primește solicitarile pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuinței și a suplimentului pentru…

- Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei municipiului Targu Mureș a atribuit, in data de 17 noiembrie 2021, firmei Eltek Multimedia SRL Voluntari, un contract in valoare de 152.270 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea unui ecran video wall pentru Dispeceratul Integrat de Urgența 112, informeaza…

- LOCUINȚE SOCIALE: 10% din totalul dosarelor, reactualizate conform legii Aproape 700 de deveni au depus, pana in prezent, cereri pentru atribuirea unei locuințe sociale la Direcția de Asistența Sociala Deva, dar mai puțin de 100 dintre aceștia și-au actualizat dosarele pana la sfarșitul lunii…

- Preocuparea pentru sanatatea brașovenilor ar trebui sa reprezinte o prioritate pentru autoritațile locale. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) abordeaza sanatatea orala ca parte integranta a sanatații generale, bolile dentare avand impact asupra starii de sanatate in ansamblul sau, asupra bunastarii…