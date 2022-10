Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022, suma autorizata la plata fiind in…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022, suma autorizata la plata fiind in valoare…

- Crescatorii de animale primesc un sprijin financiar de aproximativ 1,34 milioane de lei pentru serviciile prestate in luna iulie, informeaza astazi Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), potrivit Agerpres. „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie…

- Crescatorii de animale primesc un sprijin financiar de aproximativ 1,34 de milioane de lei pentru serviciile prestate in luna iulie, a transmis, vineri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru…

- Ministerul Agriculturii și dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie și in trimestrul II al anului 2022.

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie și in trimestrul II al anului 2022. Suma autorizata…

- ”Ministerul Agriculturii si dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022”, precizeaza…